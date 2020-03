Vinyl & Music Festival: Die Welt ist eine Scheibe

Natürlich kann sich auch das Line-Up der Veranstaltung mehr als sehen lassen. Beim Warm-Up am 6. März geht es im Wiener Reigen rund. Die einheimischen Live-Giganten Naplava werden mit Doom-, Noise- und Stonerrock begeistern, mit Dun Field Three kommt eine Prise Verrücktheit in die altehrwürdigen Gemäuer. Am 7. März geht es in der Ottakringer Brauerei mit so unterschiedlichen Künstlern wie Helmut Rohde, JK Habe, Son Of The Velvet Rat, Nine Lives und Cil City weiter. Abgeschlossen wird das Programm am 8. März mit FM4-Radiomoderator Stuart Freeman, The Base und Christina Kosik & ihrer Gang Band.