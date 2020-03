Serieneinbrecher auf frischer Tat erwischt

In Folge einer seit November 2019 anhaltenden Einbruchsserie in Kronstorf, bei der sich wiederkehrende Einbruchsdiebstähle in mehrere Objekte ereigneten, wurde in einem Objekt eine Alarmanlage installiert. Im Zuge der Alarmauslösung am 29. Februar um 1.20 Uhr wurde von den beiden Sektorstreifenbesatzungen der Polizeiinspektion Enns der Beschuldigte, ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, auf frischer Tat im Objekt mit Diebsgut betreten und vorläufig festgenommen. Bei einer Nachschau in der Wohnung des Verdächtigen wurden eine gestohlene und aufgebrochene Handkassa sowie diverse gestohlene Schlüssel der gegenständlichen Tatserie zugeordnet.