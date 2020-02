Doping-Probe mit Hammer zerstört: Mega-Strafe!

„Unfair!“ Sun Yang kündigt Protest an

Yang kündigte noch am Freitag an, dass er „definitiv“ Einspruch gegen das CAS-Urteil einlegen werde. „Das ist unfair. Ich glaube fest an meine Unschuld“, wurde der 28-jährige Kraulspezialist von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua zitiert.