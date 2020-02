Es war der zweitwärmste Winter der Messgeschichte

Auch auf den Bergen viel zu warm

Was den Klimawandel-Mahnern noch zu bedenken gibt: Auch auf den Bergen war es viel zu warm. So hatte es am 17. Februar am Sonnblick, in 3106 Meter Seehöhe, plus 3,9 Grad. Das war die höchste Temperatur in diesem Monat seit Beginn der Messungen am Sonnblick im Jahr 1886. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag im Februar beträgt das Tagesmaximum der Lufttemperatur dort minus neun Grad. Das große Frieren fand auch in Salzburg und Innsbruck nicht statt. Dort wurde bisher kein einziger Eistag gemessen.