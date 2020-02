1812 straffällige Asylwerber in Oberösterreich

1812 straffällige Asylwerber wurden laut der vorläufigen Kriminalstatistik 2019 in Oberösterreich als Straftäter ausgeforscht. Damit liegt unser Bundesland hinter Wien (5792 Fälle) und vor Niederösterreich (1648) auf dem zweiten Platz. Als „Hotspot“ kristallisierte sich Linz heraus. 843 straffällige Asylwerber wurden allein in der Landeshauptstadt registriert, das sind mehr als im gesamten Burgenland, in Kärnten oder in Vorarlberg. Der Bezirk Vöcklabruck (218) und der Bezirk Linz-Land (154) schafften es ebenfalls aufs Podest.