Mit Schild und Kescher gegen Corona-Verdächtige

Ausbruch in Italien

Die Coronavirus-Epidemie in Norditalien hat indes am Montag ein viertes Todesopfer zur Folge gehabt. Es handelt sich um einen 84-jährigen Mann, der in einem Krankenhaus in der norditalienischen Stadt Bergamo wegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus behandelt wurde. Damit gibt es in der Lombardei aktuell drei Todesopfer zu beklagen, in Venetien starb am Freitag ein 78-jähriger Pensionist an den Folgen der Erkrankung.