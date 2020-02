Nachbar entdeckte Mülltonnenbrand in Poggersdorf

Noch ist nicht klar, wer hinter der Brandstiftung in Poggersdorf steckt. Laut Polizei entdeckte der Nachbar einer 54-jährigen Frau am Sonntag gegen 20 Uhr jedenfalls das Feuer in der Kunststoff-Papiermülltonne vor dem Haus - sofort rückte er selbst mit dem Handfeuerlöscher aus.