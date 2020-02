Wieder schwere Ausschreitungen am Kölner Karneval

Mitten im Kölner Karneval ist es am Samstag den zweiten Tag in Folge zu Ausschreitungen in Großgruppen von aggressiven Jugendlichen gekommen. Am Zülpicher Platz in der Innenstadt kam es unter rund 350 Jugendlichen zu Schlägereien, bei denen einige verletzt wurden. Die meisten waren laut Polizei zwischen 16 und 18 Jahren alt.