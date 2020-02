Franzi Gritsch stürmt sensationell auf 2. Platz!

Brignone ist im Weltcup die Spezialistin für Kombi-Events. Die 29-Jährige hatte schon 2017, 2018 und 2019 die Kombination in Crans-Montana für sich entschieden, in dieser Saison gewann sie den ersten Bewerb in der Disziplin in Altenmarkt-Zauchensee. „Ich war ein bisschen glücklich“, verwies Brignone auf den Ausfall ihrer Konkurrentin Vlhova. „Aber es war ein guter Kampf. Ich bin sehr zufrieden.“ Die Gesamtwertung habe sie nicht im Hinterkopf. „Nein, ich denke nur an diese Rennen und diesen fantastischen Tag. Es ist das vierte Mal, dass ich hier gewonnen habe“, betonte die in Mailand geborene Tochter der Ex-Läuferin Maria Rosa Quario. Ledecka sprach dagegen von einer Überraschung. „Ich habe in diesem Jahr nicht viel Slalom trainiert“, sagte die Tschechin nach ihrem ersten Podestplatz in einer anderen Disziplin als der Abfahrt.