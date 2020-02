Nationalpark Hohe Tauern verbannt Großraubwild

Geht’s um Großraubwild, dann versagen Kärntens Politik und Naturschutzbehörden seit Jahren! Jüngstes Beispiel ist das neue Jagdübereinkommen im Nationalpark Hohe Tauern, in dem Raubwild, also Bären, Wölfe & Co. künftig im größten Schutzgebiet Österreichs nichts mehr zu suchen hätten. Naturschützer sprechen von einem Skandal und auch die Nationalpark-Verwaltung hält wenig davon.