„Ich feiere am Samstag erst meinen 8. Geburtstag“

5000 Menschen feiern am 29. Februar

Laut der aktuellen Datenbank von Statistik Austria feiern übrigens immerhin rund 5000 Menschen in der Alpenrepublik am 29. Februar Geburtstag. Für den zweifachen Papa, der gerade beim Finalisieren des Hausbaus für seine Familie im beschaulichen Weinviertel bei Hollabrunn in Niederösterreich ist, steigt aber keine große Party: „Dafür gehe ich mit meiner besseren Hälfte wieder einmal in aller Ruhe schön abendessen, und meine Eltern passen auf unsere Kinderlein auf.“