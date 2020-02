Angreifer bei Attacke in Jerusalem erschossen

Die israelische Polizei hat am Samstag einen Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, in der Jerusalemer Altstadt erschossen. Er sei mit dem Messer in der Hand auf Polizisten nahe dem Tempelberg zugerannt, teilte die Polizei mit. Die Polizisten hätten ihn aufgefordert anzuhalten. Er habe sich weiter genähert, die Polizisten hätten daraufhin auf ihn geschossen und ihn getötet.