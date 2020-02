Ringen um EU-Budget: Tschechien rüffelt Österreich

Auch Luxemburg kritisiert Nettozahler-Allianz

Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel sagte, es sehe „nicht rosig“ aus, und übte zugleich ebenfalls Kritik an der harten Haltung der Nettozahler-Allianz. Luxemburg sei auch Nettozahler, sagte Bettel. „Ich weiß, was Europa mir bringt.“ Er mache nicht die Rechnung, „was kriege ich zurück?“ „Ich bin bereit, mehr zu zahlen für dieses europäische Projekt. Wenn jeder nur rechnet, was es kostet, und nicht was es bringt, dann kommen wir nicht sehr weit.“ Freilich brauche es Effizienz etwa in der Verwaltung. Das dürfe aber nicht bedeuten, dass europäische Agenturen geschlossen werden, so Bettel.