Liam Gallagher: Nostalgiereise ins Pop-Königreich

Anfangsschwierigkeiten

Auch in Wien beginnt die Show pünktlich mit den Fangesängen über seinen Klub Manchester City, geht über in das bekannte Oasis-Intro „Fuckin‘ In The Bushes“ und nimmt dann fast ein jähes Ende. Die auf die Bühne segelnden Bierbecher, über diese Unart schrieben wir unlängst an anderer Stelle, hätten beinahe Liams blütenweißen Parka verunreinigt, was der gar nicht lustig findet. Mit dem Oasis-Hit „Rock’n’Roll Star“ steigt er nach kurzer und gewohnt rüpeliger Ermahnung aber doch in die Vollen und muss erst einmal seine Stimme finden. Angeschlagen und dünn wirkt sie in den Strophen, wenn sie sich beim Refrain langzieht wird, dann muss man als Fan schon mal die Zähne zusammenbeißen. Dem Drive des Songs tut das trotzdem keinen Abbruch und die Botschaft stimmt - Liam ist der letzte Rock’n’Roll-Star alter Schule. Die große Klappe wird ihm auch noch heute gerne zum Verhängnis, im Gegensatz zu seinem geschickteren und gewitzteren Bruderherz Noel ist Liams Manchester-Proletenart immer noch erfrischend ungepflegt. Eine an und für sich schöne Charakteristik, die von modernen Rockbands nur äußert selten gepflegt wird.