Kurz: Aussagen von EU-Kommissarin „ungeheuerlich“

„Erzürnter“ Platter schrieb Brief an EU-Kommissionspräsidentin

Platter berichtete, dass er in seinem am Montag versandten Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seine Position und „Erzürnung zum Ausdruck gebracht“ habe. „Wir werden nicht nachgeben“, sagte er einmal mehr. Wenn es die Situation im Verkehr erfordere, werde Tirol die Notmaßnahmen verschärfen. Auch Kurz sprach davon in diesem Falle „Notmaßnahmen weiter auszubauen“.