Alarm um illegale Fallen

Schon öfters wurde in den vergangenen Wochen in den südlichen Bezirken des Burgenlandes über derartige Vorkommnisse geklagt. Immer wieder tapp(t)en frei laufende Hauskatzen in illegal aufgestellte Fallen. Zuletzt war eine übel zugerichtete Samtpfote in St. Martin an der Raab im Bezirk Jennersdorf gefunden worden. „Die schweren Verletzungen stammten eindeutig von einer Schlagfalle. Das Tier war übersät mit Knochenbrüchen und hatte sich mit nur noch drei Beinen davongeschleppt“, hieß es aus der Gemeinde.