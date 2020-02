Hammer-Urteil! Laufen ManCity nun die Stars davon?

Letzte Chance

Allerdings kündigten die Citizens auch an, Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) einzulegen. Der Fall sei von der UEFA initiiert, von der UEFA juristisch verfolgt und von der UEFA beurteilt worden, kritisierte ManCity. Nach diesem „vorverurteilenden Prozess“ werde der Verein nun so schnell wie möglich eine unabhängige Untersuchung anstreben und als ersten Schritt dabei den CAS anrufen. Es ist wohl die letzte Chance einen Ausverkauf bei ManCity und damit ein Transfer-Beben in Europa zu verhindern ...