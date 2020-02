Burgtheater sucht Wiener für Nackt-Performance

Im Rahmen des Festivals „Europamaschine“ am Burgtheater wird das Tanzprojekt „ALL - A physical poem of protest“, angeleitet von der norwegischen Choreografin Mia Habib, an drei aufeinanderfolgenden Workshop-Abenden - am 17., 18. und 19. Februar - erarbeitet. Insgesamt sollen am 20. Februar 50 Menschen die Ergebnisse im Kasino am Schwarzenbergplatz präsentieren. Aktuell werden noch Teilnehmer gesucht. Ein Mindestalter von 18 Jahren ist notwendig, frühere Bühnen- oder Bewegungserfahrung ist nicht erforderlich.