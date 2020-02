Obersalzberg: Hitler-Hotel steht zum Verkauf

Auf dem Obersalzberg in Bayern steht derzeit das historisch schwer vorbelastete Hotel „Zum Türken“ zum Verkauf. Das Auktionshaus Sotheby‘s München bietet die Liegenschaft im Internet für 3,65 Millionen Euro an. Das Anwesen grenzt an den „Berghof“, der Sommerresidenz von Adolf Hitler war und 1952 vom Freistaat Bayern gesprengt wurde. In dem Hotel waren während der NS-Diktatur immer wieder Mitglieder der SS, der Gestapo oder auch des Reichssicherheitsdienstes untergebracht.