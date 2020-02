Geheimer Blick in das Geheimdienst-Herz

In „Enklave“ werden im Terrorfall Maßnahmen koordiniert

Dabei durfte die „Krone“ erstmals auch einen Blick ins neue Herz des polizeilichen Geheimdienstes werfen. Nach zwei Sicherheitsschleusen und der Abgabe des Handys ging es in die intern genannte „Enklave“, eine abgeschottete Einheit. In dem Lage- und Infozentrum sind mehrere Monitore mit einer Österreichkarte an der Wand angebracht. Auf Computer-Bildschirmen gehen ständig Nachrichten ein. „Von hier aus wird im Falle eines Terror-Anschlags die Kommunikation mit Sicherheitsbehörden geleitet“, so Vize-Direktor Dominik Fasching.