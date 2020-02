Strafe für Vergewaltiger um ein Jahr herabgesetzt

Zurechnungsfähig

Ein Gutachten bescheinigte dem Angeklagten Zurechnungsfähigkeit. Er leide aber an einer psychiatrischen Erkrankung und es bestehe laut Sachverständiger Adelheid Kastner eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er neuerlich derartige Taten begehen werde. Daher wurde er auch in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Dies und die Strafhöhe bekämpfte der Mann in seiner Beschwerde. Der Angeklagte verantwortete sich geständig und meinte, es tue ihm leid gegenüber den Opfern und seiner Familie.