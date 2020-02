Schneider und Gabalier: Getrennte Traumtänzer

Wie groß wäre für Sie die Enttäuschung, als Erste rauszufliegen?

Schneider: Das wäre schrecklich. Das will keiner. Man nimmt es sehr ernst, es ist eine tolle Show, es ist eine wunderschöne Show, und da will man dabei sein. „Dancing Stars“ ist eine Traumwelt, Glitzer, Strass und Glanz, aber es sind auch Blut, Schweiß und Tränen, und wir werden sehen, wer in dieser Märchenwelt der Drache ist und wer die Prinzessin. Man muss schon sagen, an das österreichische „Dancing Stars“ kommt keiner ran. Österreich ist eine Tanznation, und wir haben auch ein wunderbares Orchester, wir haben den österreichischen Schmäh. Es ist eine tolle Glitzerwelt, egal in welchem Land, aber natürlich hängt die Seele in Österreich.

Gabalier: Das ist es ja, warum „Dancing Stars“ immer noch die Leute bewegt, weil es ist ein bisschen Show und auch wirklich das Leben. Wir spielen in einem Film mit, kennen aber oft die Rolle nicht. Aber wir sind trotzdem die Schauspieler. Es ist Reality-TV auf höchstem Niveau. Man kann sich nicht verstellen, und die Leute haben Einblick in die persönlichsten Dinge. Weil wenn man monatelang immer in der Öffentlichkeit ist, auch die ganze Zeit verkabelt ist, da kommt eigentlich der wahre Charakter raus und den wollen die Leute einfach kennenlernen. Ich selber finde es spannend, wie man Leute anders erlebt.