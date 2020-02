FDP-Ministerpräsident: Verzicht auf höheres Gehalt

Thomas Kemmerich (FDP) will auf das Geld aus seiner Amtszeit als Ministerpräsident des ostdeutschen Bundeslandes Thüringen verzichten. Die Staatskanzlei bestätigte am Freitag, dass ihm durch seinen Amtsantritt am Mittwoch mindestens 93.000 Euro an Gehalt und Übergangsgeld zustünden.