Model-Engel: „Der Missbrauch wurde weggelacht“

Nachdem die „New York Times“ diese Woche unter dem Titel „Engel in der Hölle“ einen Sex-Skandal bei Victoria‘s Secret aufgedeckt hat, meldeten sich jetzt 100 Supermodels in einem offenen Brief zu Wort. Darin kritisieren die Wäsche-Beautys die Art und Weise, wie in der Vergangenheit beim Dessous-Label „Missbrauch weggelacht“ wurde.