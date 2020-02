Saudi-Araberin feiert ihre neue Freiheit im Bikini

Rahaf Mohammed Al-Qunun hat trotz ihres zarten Alters von 19 Jahren schon viel in ihrem Leben durchgemacht. Vor etwas mehr als einem Jahr ist die Jugendliche vor ihrer Familie in Saudi-Arabien geflüchtet, um einer Zwangsehe und Misshandlungen zu entgehen. In Thailand wurde der jungen Frau von Botschaftsvertretern der Pass weggenommen - sie verbarrikadierte sich daraufhin in einem Hotelzimmer, bis ihr Kanada Asyl gewährte. Seitdem genießt Al-Qunun in Nordamerika ihre Freiheit.