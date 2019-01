Vor Zwangsehe geflohen: „Familie wird mich töten“

Eine 18-Jährige aus Saudi-Arabien ist gegen ihren Willen am Flughafen von Bangkok festgehalten worden. Die junge Frau hatte sich zuvor in einer Videobotschaft verzweifelt gezeigt. Sie war vor ihrer Familie geflohen, um einer Zwangsehe und Misshandlungen zu entgehen. „Wenn sie mich zurückschicken, werden sie mich töten. Ich kenne meine Familie“, erzählt Rahaf Mohammed M. Alkunun in einem Video, das sie am Sonntag ins Netz stellte. Die Behörden in Thailand erklärten schließlich am Montag, man werde die junge Frau nicht zur Ausreise zwingen. Nun konnte der Teenager das Flughafengelände verlassen.