Unfall: Alle 3 Beteiligten verstießen gegen Gesetz

Alle drei Beteiligten eines Auffahrunfalls in der Laxenburger Straße in Wien-Liesing am Sonntagabend haben gegen das Gesetz verstoßen. Der Lenker eines Unfallfahrzeuges war alkoholisiert, der zweite stand unter Drogen. Ein Helfer, der eines der Fahrzeuge dann auf die Seite schob und dabei das Gefährt lenkte, hatte keine Fahrerlaubnis. Alle drei wurden angezeigt, berichtete die Polizei.