AUA setzen Flüge nach China bis Ende Februar aus

Bereits mehr als 17.000 Erkrankte in China

In China sind inzwischen mehr als 17.200 Menschen an dem neuen Coronavirus erkrankt. Mehr als 360 der mit dem Erreger Infizierten starben. Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Montag den bisher stärksten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages.