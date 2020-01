AUA streicht bis 9. Februar alle Flüge nach China

Verdachtsfall in Lufthansa-Maschine

An Bord einer Lufthansa-Maschine gab es am Mittwoch einen Corona-Verdachtsfall. An dem in der Früh in Nanjing gelandeten Flug LH780 aus Frankfurt hatte auch ein Mann teilgenommen, der von den chinesischen Behörden als Risikofall eingestuft wurde, bestätigte das Unternehmen in Frankfurt.