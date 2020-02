Messerangreifer erst kürzlich aus Haft entlassen

Der jüngste islamistische Terrorakt in der britischen Hauptstadt ereignete sich am Sonntagnachmittag in einer belebten Einkaufsstraße im Süden der Metropole. Eines der Opfer, ein Mann, schwebte nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Auch eine Frau wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, sie sollen aber nicht lebensbedrohlich sein. Eine weitere Frau erlitt leichte Verletzungen durch Glas, das durch die Schüsse der Polizei zu Bruch gegangen war.