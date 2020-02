Auf Kurs Europaspitze: Fuchs wird immer schneller!

„Heuer noch 6,60 Sekunden“

Markus Fuchs trainiert abwechselnd zwei Wochen in München und zwei Wochen bei Herwig Grünsteidl in Wien. Ein Training, das sich in diesem Winter sehr bezahlt macht. Nach den großartigen 6,65 von Erfurt setzte sich Österreichs derzeit mit Abstand bester Sprinter ein neues Ziel: „Heuer will ich noch 6,60 Sekunden laufen!“ In der erweiterten europäischen Spitze hat sich der Niederösterreicher schon etabliert - jetzt will er natürlich auch nach ganz vorne kommen! Schneller als Fuchs waren bisher in Österreich übrigens nur Andreas Berger (6,56/1989) und Franz Ratzenberger (6,62/1992), die bekanntlich später wegen Dopings disqualifiziert wurden, sowie Ryan Moseley mit 6,63 (2009).