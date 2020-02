Alkohol und Tabak lassen das Gehirn rascher altern

„Es ist bekannt, dass bestimmte Lebensgewohnheiten mit einem beschleunigten Abbau in bestimmten Gehirnregionen verbunden sind“, schrieben ein Team um Arthur Toga von der University of Southern California in Los Angeles im Fachjournal „Scientific Reports“ vor. Wie sich das Rauchen und Trinken sowie genetische Faktoren auf die Alterung der Strukturen im ganzen Gehirn auswirke, sei jedoch weitgehend ungeklärt.