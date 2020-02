F1-Paukenschlag! Aston Martin verlässt Red Bull

Der österreichisch-britische Formel-1-Rennstall Red Bull verliert seinen Titelsponsor Aston Martin nach 2020 an das Konkurrenzteam Racing Point! Ein Konsortium um den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll übernahm für 182 Millionen britische Pfund (ca. 215 Millionen Euro) einen Anteil von 16,7 Prozent an dem in der Krise steckenden Nobel-Automobilhersteller.