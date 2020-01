Yamaha ersetzt MotoGP-Altstar Rossi im Jahr 2021

Rossi, der am 16. Februar 41 Jahre alt wird, fährt abgesehen von einem zweijährigen Ducati-Intermezzo (2011/12) seit 2004 für Yamaha. In dieser Zeit holte er vier seiner sechs MotoGP-WM-Titel, sein letzter gelang dem „Doktor“ 2009. In den vergangenen beiden Jahren blieb Rossi sieglos. 2019 gelangen ihm zwei Podestplätze, in der WM-Gesamtwertung wurde der Altmeister Siebenter.