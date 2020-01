Rührend! Djokovic weint um Kumpel Kobe Bryant

Tränen bei Gedanken an Tochter

Dann sinnierte der Serbe über seinen toten Freund: „Er war einer der größten Sportler aller Zeiten. Er hat mich genauso wie viele, viele andere Menschen inspiriert. Ich hatte das Glück, in den letzten zehn Jahren das ein persönliches Verhältnis zu ihm zu pflegen.“ Und dann kam er auf seine Tochter zu sprechen. „Es ist so traurig, wenn man bedenkt, dass auch seine Tochter im Hubschrauber war.“ Dann überkamen Djokovic doch die Emotionen. Und die Tränen. Und die Fans auf den Rängen applaudierten frenetisch.