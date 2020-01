Zum Paraderömer in der goldenen Lederhose

„Sie waren an Kriegen interessiert, wollten Macht“, denkt Christian Fröhlich (31) über die Römer nach, als er in der Maske sitzt. Kostümbildnerin Sarah Ulz (32) klebt zuerst das Headset an, dann beginnt sie, Fröhlich zu schminken. Eine gute halbe Stunde dauert es, bis das clowneske Gesicht für „Miles Gloriosus“ fertig ist. „Er ist der Paraderömer, so wie man ihn sich vorstellt“, meint Fröhlich über die Figur, die er im Musical „Die spinnen, die Römer!“ spielt und singt: „Eine der Hauptrollen“. Er trägt nicht nur Helm, sondern auch eine goldene Lederhose, die Römersandale vertauscht er inmitten des Geschehens mit Plateauschuhen.