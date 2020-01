Einbruchserie mit 150.000 Euro Schaden geklärt

Mittäter

Als Mittäter des 27-Jährigen wurden ein 28-Jähriger aus Steyr und als Hehler ein 26-jähriger Obdachloser ausgeforscht. Auch sie kamen in die Justizanstalt Linz. Das Quartett soll für Einbrüche in ein Einfamilienhaus in Niederösterreich, Geschäfte und Lokale in Steyr, Bankfilialen (Münzautomaten), Bäckereien in der Linzer Innenstadt, Firmen, Lokale und Kellerabteile in Linz verantwortlich sein.