Coronavirus: Chinesen stornieren Hallstatt-Reisen

Oberösterreichs bei fernöstlichen Touristen beliebter Weltkulturerbe-Ort Hallstatt ist offenbar vermehrt mit Stornierungen konfrontiert. Das Coronavirus, das derzeit vor allem in China wütet, hindert viele Chinesen an der geplanten Anreise. Im Ort selbst gehe aber vorerst alles seinen gewohnten Gang, heißt es in Hallstatt.