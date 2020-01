Betrug? Manipulationsvorwurf gegen Federer-Rivalen

Im Cricket und im Baseball verboten

Der Niederländer fragt in seinem Tweet auch, ob das wohl im Tennis regelkonform sei, denn im Cricket und Baseball sei so etwas verboten. Nun, im Tennis gibt es solche Vorschriften - sie sind aber nicht universell gültig!Bei den US Open, zum Beispiel, steht es in den Regeln, dass alle Handlungen verboten sind, die den Zustand des Balles beeinflussen.