„Die Sehnsucht nach Wertschätzung wird größer“

Bei der Location fängt es schon an. Mit ihren Palais oder der Oper haben die Wiener natürlich einen Vorteil in Sachen Flair. Aber auch der Ablauf des Balles unterscheidet sich. Während bei uns auf vielen Bällen das Programm den Abend dominiert, geht es bei den Wiener Bällen um das Tanzen. In Innerösterreich werden die Bälle alle mit einer Polonaise eröffnet, es gibt einen Einzug, gefolgt von den Ehrengästen. In verschiedenen Sälen werden unterschiedliche Musikrichtungen geboten, und es gibt die Mitternachtsquadrille. Meiner Meinung nach muss diese ein Österreicher beherrschen, das gehört zur Balltradition, aber in Vorarlberg wird sie eher stiefmütterlich behandelt. Generell gilt: Ein Ballgeher hat eine Freude am Tanzen und zeigt das auch!