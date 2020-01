Eismeister bricht mit Pkw auf Aichwaldsee ein: tot

Dramatische Szenen haben sich am Samstag auf dem Aichwaldsee in Kärnten abgespielt: Ein Eismeister (68), der die Eisfläche mit dem Auto präparieren wollte, war samt seinem Fahrzeug eingebrochen. Erst nach 25 Minuten konnte der Mann von zwei Tauchern geborgen werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.