Chirurgen schenken 15-Jähriger ein neues Gesicht

„Ich bin 15 Jahre alt, habe aber das Gesicht einer 60-Jährigen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach sehne, wie eine Schülerin auszusehen“, schrieb das verzweifelte Mädchen in einem Brief, mit dem es sich - in der Hoffnung auf Hilfe - an Guo Mingyi, einen örtlichen Philanthropen, wandte. Der sammelt bei einem Charity-Event Geld für sie und verhandelte mit dem Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital, das sich schließlich bereit erklärte, das Mädchen zu operieren.