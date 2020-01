Vanessa Mai: „Für immer“ für ihre Fans da

Wohlfühlmusik mit Emotion, die mehrere Generationen ansprechen und gute Laune erzeugen soll - das passt, auch wenn es für Kritiker wenig Tiefgang hat und naturgemäß nicht jedermanns Geschmack trifft. So wechseln sich das tanzbare und romantisch-knisternde „Venedig (Love Is In The Air)“ und das freche „Ja Nein Vielleicht“ ab mit dem nachdenklichen „Beste Version“, in der Mai dafür plädiert, sich selbst zu akzeptieren, mit allen Schwächen und Fehlern. Andere Stücke auf „Für immer“ fallen dagegen etwas ab, plätschern eher ein bisschen zwischen den starken Werken des Albums dahin. Einen Lieblingssong hat Mai eigentlich nicht. „Natürlich liebe ich alle Songs, und jeder hat eine für mich tiefe, bewegende Geschichte“, sagt die Künstlerin mit kroatischen Wurzeln. „Es ist ein ehrliches, sehr authentisches Album geworden.“ Die Lieder seien „ein Stück Tagebuch“, sagt Mai, die vor viereinhalb Jahren mit „Wolke 7“ ihren ersten großen Solo-Erfolg feierte.