Wegen Tierquälerei angeklagte Frau narrt Justiz

Hund tagelang alleine eingesperrt

Der Frau wird vorgeworfen, ihren Hund Anfang September vergangenen Jahres tagelang in ihrer Wohnung in Villach eingesperrt gelassen zu haben. Die Wohnung wurde schließlich polizeilich geöffnet, das Tier gerettet. Eine Nachbarin hatte damals die Polizei alarmiert. Der Hund sei des öfteren in der Wohnung eingesperrt gewesen, Anfang September sei es aber ganz arg gewesen, sagte sie beim ersten Prozesstermin. "Das Tier hat gejault und geweint, es ist in der Wohnung an einem Fenster gesessen, das gekippt war."