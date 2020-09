So schneiden Sie Zwiebel richtig

Um eine Zwiebel in feine Würfel zu schneiden, muss die Zwiebel zuerst geschält und halbiert werden. Der Strunk am oberen Ende der Zwiebel kann weggeschnitten werden, den Strunk unten behalten.

Anschließend die Zwiebelhälfte mit der flachen Seite nach unten hinlegen und einschneiden, ohne dabei ganz bis zum Strunk zu schneiden. Alles gut zusammenhalten und zweimal parallel zur Unterlage bis fast zum Strunk einschneiden. Dabei gut auf die Finger aufpassen! Dann von oben nach unten in kleine Würfel schneiden und das Messer dabei an den Fingerknöcheln anlehnen. Am Schluss den Strunk abschneiden und den untersten Teil würfeln.