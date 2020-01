„Kleinster beweglicher Mann der Welt“ gestorben

Jüngerer Bruder ist nicht kleinwüchsig

Thapa Magars Eltern merkten früh, dass ihr erstgeborener Sohn anders war. „Er war so klein, als er geboren wurde, dass er in deine Handfläche passte, und es war sehr schwer, ihn zu baden, weil er so klein war“, sagte sein Vater Dhan Maya Thapa Magar. Er hatte demnach eine Form von Zwergenwuchs, „Primordial Dwarfism“. Khagendra Thapa Magar lebte mit seinen Eltern in der Stadt Pokhara im Zentrum von Nepal. Sein jüngerer Bruder hat eine normale Körpergröße erreicht.