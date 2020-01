Mädchen (4) überfahren: Aufprall mit Tempo 30

90-Jähriger hatte Frau nach Messe abgeholt

Der 90-Jährige hatte an jenem Sonntag – kurz vor dem Unfall – um 11.30 Uhr seine Frau nach dem Gottesdienst beim Vorplatz der Pfarrkirche, also genau am unmittelbaren Unfallort, abgeholt. Als die Frau eingestiegen war, trat er auf das Gaspedal seines Automatik-Autos der Marke Citroën Berlingo und raste in eine Gruppe von Messbesuchern.