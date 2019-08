Autofahrer (90) erfasst Frau und Kind vor Kirche

Ein 90-jähriger Pkw-Lenker ist am Sonntag in Salzburg-Gneis in eine Gruppe Kirchgänger gerast und hat dabei eine Frau und ein Kind überfahren. Die beiden wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Zeugen, darunter auch Verwandte, mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.