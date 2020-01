Neue Krankenkasse fasste wichtige Entscheidungen

In Linz tagte am, Mittwoch, dem 15. Jänner, zum ersten Mal der Landesstellenausschuss der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Oberösterreich. Dem Gremium werden bestimmte regionale Aufgaben des neuen österreichweit tätigen Krankenversicherungsträgers übertragen. Die beiden ÖGK-Obmänner, Matthias Krenn und Andreas Huss, betonten bei der konstituierenden Sitzung die wichtige Rolle der Selbstverwaltungsvertretung für das Bundesland: „Unsere Vertretung in Oberösterreich wird die regionalen Bedürfnisse der Versicherten gut berücksichtigen - eine ebenso wichtige wie verantwortungsvolle Aufgabe.“