Mühlviertler musste Bruder zu Hilfe eilen

Ein 53-Jähriger aus Bad Kreuzen führte gemeinsam mit seinem 52-jährigen Bruder Forstarbeiten in einem Wald in Bad Kreuzen durch. Die Brüder hatten gemeinsam einen Baum gefällt, welcher sich zwischen anderen Bäumen verkeilte. Bei einer weiteren Baumfällung, mit Hilfe einer Seilwinde, hätte dieser Baum ebenfalls zu Boden fallen sollen. Der 53-Jährige war für seinen Bruder unbemerkt in Richtung der oberhalb des Waldstücks befindlichen Zugmaschine gegangen und im selben Moment sei der Baum überraschend zu Boden gefallen.

Zu diesem Zeitpunkt war das Windenseil noch nicht am Baum befestigt gewesen.